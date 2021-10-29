В Україні вже 2,87 млн випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 26 870
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 жовтня, - майже 26,9 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 5 463 особи;
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- летальних випадків – 648;
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- одужало – 9 784 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 878 674 особи;
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- одужало – 2 421 495 осіб;
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- летальних випадків – 66 852;
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- проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 824, медпрацівників – 491.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702) областях, у місті Київ (1616) та у Харківській (1497) області.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Наразі в "червоній" зоні вже 8 областей, з 30 жовтня буде вже 15. З 1 листопада до них приєднається Київ.