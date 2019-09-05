В Украине открыли первый школьный "отель" для насекомых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Ужгородской общеобразовательной школе №7 возвели первый в Украине школьный инсектарий - помещение, в котором держат и разводят насекомых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету "Урядовый курьер".
Отмечается, что инсектарий создан для того, чтобы способствовать увеличению популяции птиц в городе. Именно из-за этой особенности инсектарий еще называют отелем для насекомых или рестораном для птиц.
"Первый школьный инсектарий в Украине находится на территории микрорайона Радванка, богатого зелеными насаждениями. Поэтому школьники, которые будут изучать здесь биологические особенности насекомых, также смогут использовать их для биологической защиты растений от вредителей. Это позволяет значительно уменьшить или даже отказаться от использования опасных для всего живого химических средств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в "отеле" можно регулировать температуру и освещение.
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Напомним, исследователи в США создали одежду, которая защищает от комаров.