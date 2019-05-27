У Великій Британії закликали відмовитись від газонів заради порятунку бджіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Екологи з Великої Британії запропонували садівникам відмовитися від того, щоб підстригати газони заради того, щоб врятувати популяцію бджіл. Про це повідомляє Independent, передає УНН.
За даними видання, як бджоли, так і метелики в країні вимирають через брак нектару.
Фахівці з екології запропонували акцію, завдяки якій планується збільшити популяцію комах. Екологи закликали не стригти газони хоча б протягом місяця інтенсивного цвітіння.
Додається, що акр луків може надати близько кілограма нектару, що слугує їжею майже для 100 тис. бджіл.
Як повідомляв УНН, у Шумському районі місцеві мешканці звернулись до правоохоронців з приводу масової загибелі бджіл.