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У Великій Британії закликали відмовитись від газонів заради порятунку бджіл

У Великій Британії закликали відмовитись від газонів заради порятунку бджіл

Київ • УНН

 • 12379 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Екологи з Великої Британії запропонували садівникам відмовитися від того, щоб підстригати газони заради того, щоб врятувати популяцію бджіл. Про це повідомляє Independent, передає УНН.

За даними видання, як бджоли, так і метелики в країні вимирають через брак нектару.

Фахівці з екології запропонували акцію, завдяки якій планується збільшити популяцію комах. Екологи закликали не стригти газони хоча б протягом місяця інтенсивного цвітіння.

Додається, що акр луків може надати близько кілограма нектару, що слугує їжею майже для 100 тис. бджіл.

Як повідомляв УНН, у Шумському районі місцеві мешканці звернулись до правоохоронців з приводу масової загибелі бджіл.

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