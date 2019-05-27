В Великобритании призвали отказаться от газонов ради спасения пчел
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Экологи из Великобритании предложили садоводам отказаться от того, чтобы подстригать газоны ради спасения популяции пчел. Об этом сообщает Independent, передает УНН.
По данным издания, как пчелы, так и бабочки в стране вымирают из-за нехватки нектара.
Специалисты по экологии предложили акцию, благодаря которой планируется увеличить популяцию насекомых. Экологи призвали не стричь газоны хотя бы в течение месяца интенсивного цветения.
Добавляется, что акр луков может предоставить около килограмма нектара, который послужит пищей почти для 100 тыс. пчел.
Как сообщал УНН, в Шумскому районе местные жители обратились в милицию по поводу массовой гибели пчел.