В Україні відкрили перший шкільний "готель" для комах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Ужгородській загальноосвітній школі №7 звели перший в Україні шкільний інсектарій – приміщення, в якому тримають та розводять комах. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету "Урядовий кур'єр".
Зазначається, що інсектарій створено для того, щоб сприяти збільшенню популяції птахів у місті. Саме через цю особливість інсектарій ще називають готелем для комах або рестораном для птахів.
"Перший шкільний інсектарій в Україні розташовано на території мікрорайону Радванка, багатого зеленими насадженнями. Тож школярі, які вивчатимуть тут біологічні особливості комах, також зможуть використовувати їх для біологічного захисту рослин від шкідників. Це дає змогу значно зменшити або й відмовитися від використання небезпечних для всього живого хімічних засобів", - йдеться в повідомленні.
Додається, що в "готелі" можна регулювати температуру та освітлення.
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