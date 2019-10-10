Местонахождение 20 без вести пропавших в Донецкой области военнослужащих остается неизвестным (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 8 октября остается неустановленным местонахождение 20 военнослужащих, без вести пропавших в Донецкой области. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области.
"В настоящее время (по состоянию на 8 октября 2019 - ред.) остается неустановленным местонахождение 20 без вести пропавших военнослужащих, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в ответе.
Напомним, на территории зоны ЧАЭС правоохранителями было обнаружено пропавшего без вести солдата-контрактника.
Как ранее сообщалось, в Украине правоохранители идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих.