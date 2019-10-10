Местонахождение 20 без вести пропавших в Донецкой области военнослужащих остается неизвестным (уточнено)

"В настоящее время (по состоянию на 8 октября 2019 - ред.) остается неустановленным местонахождение 20 без вести пропавших военнослужащих, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в ответе.

Напомним, на территории зоны ЧАЭС правоохранителями было обнаружено пропавшего без вести солдата-контрактника.

Как ранее сообщалось, в Украине правоохранители идентифицировали с полтысячи тел погибших военнослужащих.