У Чорнобильській зоні знайшли зниклого безвісти солдата-контрактника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На території зони ЧАЕС правоохоронцями було виявлено зниклого безвісти солдата-контрактника. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
Так, під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейськими було виявлено та затримано 30-річного солдата-контрактника, який з 5 вересня поточного року знаходиться в розшуку, як зниклий безвісти.
Даний громадянин незаконно проник на територію зони.
Про виявлення військовослужбовця було повідомлено командира військової частини, де зниклий чоловік проходив службу.
Нагадаємо, на Чернігівщині солдата засуджено за самовільне залишення служби до 4 років в’язниці.