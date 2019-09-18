В Чернобыльской зоне нашли пропавшего без вести солдата-контрактника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На территории зоны ЧАЭС правоохранители обнаружили пропавшего без вести солдата-контрактника. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Так, во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейскими был обнаружен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести.
Данный гражданин незаконно проник на территорию зоны.
Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший мужчина проходил службу.
Напомним, в Черниговской области солдат осужден за самовольное оставление службы до 4 лет тюрьмы.