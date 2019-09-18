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6 марта, 19:19 • 64858 просмотра

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6 марта, 17:12 • 112178 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110913 просмотра

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В Чернобыльской зоне нашли пропавшего без вести солдата-контрактника

В Чернобыльской зоне нашли пропавшего без вести солдата-контрактника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. На территории зоны ЧАЭС правоохранители обнаружили пропавшего без вести солдата-контрактника. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейскими был обнаружен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести.

Данный гражданин незаконно проник на территорию зоны.

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший мужчина проходил службу.

Напомним, в Черниговской области солдат осужден за самовольное оставление службы до 4 лет тюрьмы.

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