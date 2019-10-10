Місцеперебування 20 безвісти зниклих на Донеччині військовослужбовців залишається невідомим (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на 8 жовтня залишається невстановленим місцеперебування 20 військовослужбовців, безвісти зниклих у Донецькій області. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області.
“На цей час (станом на 8 жовтня 2019 року — ред.) залишається невстановленим місцезнаходження 20 безвісти зниклих військовослужбовців, щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, на території зони ЧАЕС правоохоронцями було виявлено зниклого безвісти солдата-контрактника.
Як раніше повідомлялося, в Україні правоохоронці ідентифікували з півтисячі тіл загиблих військовослужбовців.