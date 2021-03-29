В Украине начали весеннюю посевную кампанию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине начато весеннюю посевную кампанию, а именно - сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
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"В Украине начато сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 25 марта сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей посеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу", - сообщили в министерстве.
Детали
По данным Минэкономики, в частности, хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тыс. га (58% к прогнозу) яровых культур, из которых 84,1 тыс. га (89%) ячменя, 9,9 тыс. га гороха, 1,82 тыс. га пшеницы и 1,75 тыс. га овса.
По предварительным данным областей, площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн га, или на 378 тыс. га больше показателя 2020 года.
Зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника - на уровне 5,4 млн га, сои - 1,4 млн га, сахарной свеклы - около 223 тыс. га.
Также в ведомстве отметили, что по данным Госстата озимых зерновых посеяно на площади 7,96 млн га.
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Дополнение
По данным Минэкономики, украинские аграрии в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. Такой урожай на около 13% меньше, чем в прошлом году. По результатам осенней посевной кампании украинские аграрии провели сев озимых культур на площади 8,07 млн га.
В Министерстве экономики прогнозируют, что урожай зерновых в этом году в Украине достигнет рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.