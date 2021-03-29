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В Україні розпочали весняну посівну кампанію

В Україні розпочали весняну посівну кампанію

Київ • УНН

 • 28843 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. В Україні розпочато весняну посівну кампанію, а саме - сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Цитата:

"В Україні розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Станом на 25 березня сільгоспвиробники Херсонської, Донецької, Закарпатської та Миколаївської областей посіяли 106,3 тис. га, або 1% до прогнозу", - повідомили у міністерстві.

Деталі

За даними Мінекономіки, зокрема, господарства Херсонської області посіяли 97,6 тис. га (58% до прогнозу) ярих культур, з яких 84,1 тис. га (89%) ячменю, 9,9 тис. га гороху, 1,82 тис. га пшениці та 1,75 тис. га вівса.

За попередніми даними областей, площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику – на рівні 5,4 млн га, сої – 1,4 млн га, цукрових буряків – близько 223 тис. га.

Також у відомстві вказали, що, за даними Держстату, озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вплив погоди на врожай: експерт каже, близько 90% озимих культур у доброму стані

Доповнення

За даними Мінекономіки, українські аграрії в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових з площі 15,3 млн га. Такий урожай на близько 13% менше, ніж торік. Щодо результатів осінньої посівної кампанії, то українські аграрії провели сівбу озимих культур на площі 8,07 млн га.

У Міністерстві економіки прогнозують, що цьогорічний врожай зернових в Україні досягне рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

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