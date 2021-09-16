В Украине "просела" вакцинация от COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже 11 миллионов прививок, за последние сутки из которых меньше, чем накануне - 118 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"118 786 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 15 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы - 49 980 человек", - сообщили в Минздраве.
Детали
В течение суток работали: 899 мобильных бригад, 2919 пунктов прививки; 321 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу - 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 106 749 прививок.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.
Между тем, эксперты KSE указывают, что темпы вакцинации первой дозой "проседают" по всей стране. С ввезенных в Украину 22 миллионов доз вакцины, пока использовано только половину, то есть около 11 миллионов. С начала лета в стране процент использования удерживается на уровне 50%. В Украине вакцинировано по крайней мере одной дозой лишь 19% взрослого населения.
И такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости на COVID-19 с началом осени.