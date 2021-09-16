В Украине "просела" вакцинация от COVID-19 за сутки

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 5 миллионов человек. При этом в целом сделали уже 11 миллионов прививок, за последние сутки из которых меньше, чем накануне - 118 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.