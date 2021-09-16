В Україні "просіла" вакцинація від COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 5 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже 11 мільйонів щеплень, за останню добу з яких менше, ніж напередодні - 118 тисяч, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"118 786 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 15 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 68 806 людей, повністю імунізовані - 49 980 людей", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 899 мобільних бригад, 2 919 пунктів щеплення; 321 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей, з них отримали одну дозу – 6 097 683 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 106 749 щеплень.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.
Тим часом, експерти KSE вказують, що темпи щеплення першою дозою “просідають” по цілій країні. Із завезених до України 22 мільйонів доз вакцини, наразі використано лише половину, тобто близько 11 мільйонів. З початку літа у країні відсоток використання утримується на рівні 50%. В Україні вакциновано принаймні однією дозою лише 19% дорослого населення.
І такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені.