В Украину пытались ввезти произведенную в рф икону Казанской Божьей Матери
Киев • УНН
На пункте пропуска «Краковец» пограничники обнаружили икону Казанской Божьей Матери российского производства. 24-летний мужчина пытался ввезти ее из Нидерландов в Киев.
В Украину пытались ввезти произведенную в россии икону Казанской Божьей Матери, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как указано, пограничники совместно с работниками таможни обнаружили икону Казанской Божьей Матери в пункте пропуска "Краковец".
Ввезти икону в Украину пытался 24-летний уроженец Сумщины. Мужчина якобы забрал икону в Нидерландах и должен был доставить в Киев. Икону размером 55 на 115 см обнаружили среди личных вещей в багажном отсеке автомобиля "Мерседес".
Находку сотрудники таможни изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил.
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