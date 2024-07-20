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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине заработала горячая линия по вопросам энергетики "СТРУМ": с какими вопросами можно обращаться

В Украине заработала горячая линия по вопросам энергетики "СТРУМ": с какими вопросами можно обращаться

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 13:16  •  3973 просмотра

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По номеру 15-49 украинцы могут получить бесплатные круглосуточные консультации по энергетическим вопросам. Линия предоставляет информацию об энергонезависимости, государственных программах поддержки и ситуации в энергетике.

В Украине начала работу правительственная «горячая линия» по вопросам энергетики - «СТРУМ», передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

С сегодняшнего дня, 20 июля, по номеру 15-49 граждане и бизнес могут получить консультации по энергетическим вопросам - бесплатно и круглосуточно.

На линии «СТРУМ» можно узнать:

- как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия;

- получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии;

- другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.

«Целью введения правительственной телефонной линии «СТРУМ» является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и решения проблемных вопросов с установкой и подключением оборудования», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Правительственная «горячая линия» «СТРУМ» начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер по поддержке украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к важнейшему осенне-зимнему периоду.

Шмыгаль об ограничении электроэнергии: после 20 июля рассчитываем на улучшение ситуации9 июля 2024, 12:45 • 13300 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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