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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине внедряют новую систему безопасности на государственном уровне: что изменится

Киев  •  УНН

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Зеленский представил в ВР новый "План устойчивости" с системой безопасности на уровне области, города и громады. План предусматривает усиление безопасности в школах, модернизацию укрытий и разминирование территорий.

Министерство внутренних дел во взаимодействии с другими институтами внедряет новую систему на общегосударственном уровне - безопасная область, безопасный город, безопасная громада. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.

"Пункт шестой Плана устойчивости - "Безопасность". Именно внутренняя безопасность в Украине. Безопасное публичное пространство и защищенность частной жизни являются базовыми потребностями. Я бы делил это направление на три блока - Украина сегодня, Украина послевоенная и Украина устойчивого и надежного мира", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что какие шаги предпринимают во время войны ради внутренней безопасности - это только частично открытая информация.

"Следующее. Министерство внутренних дел Украины во взаимодействии с другими институтами внедряет новую систему на общегосударственном уровне - безопасная область, безопасный город, безопасная община. Результатом должен стать соответствующий уровень защищенности в публичном пространстве в Украине", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что максимальный приоритет - безопасность в учебных заведениях, прежде всего в школах по всей стране.

"Полицейский в школе - обязательно. Полицейский в громаде - обязательно. Люди должны видеть и знать, кто гарантирует им и их детям безопасность", - сказал Зеленский.

По его словам, пункт безопасности Плана устойчивости предусматривает и детальную работу по укрытиям. Это модернизация стандартов по укрытиям, реконструкция и строительство достаточного количества новых укрытий.

Также Зеленский сделал несколько ударений относительно времени после этой войны.

"Первое - Украина будет участвовать в конкуренции в мире за людей, инвестиции и, в широком смысле слова, привлекательность. Внутренняя безопасность должна стать конкурентным преимуществом Украины. Второе - мы должны сделать все возможное, чтобы минное загрязнение украинской земли не стало проблемой на поколение. Украине нужно лидерство в технологиях и в производствах ради разминирования", - рассказал Зеленский.

Третий упор по его словам, это необходимость сделать все возможное, чтобы закончить войну справедливо для Украины.

"Но даже при самом лучшем сценарии все равно останется соседство с россией. И в будущем украинцы не должны полагаться на то, что кто-то или что-то там изменится. Поэтому укрепление государственной границы Украины, обучение украинцев гражданской защите и домедицинской помощи, развертывание системы базовой военной подготовки является долгосрочной необходимостью. И это не о страхе, а об уверенности и спокойствии. Все это будет отражено в приложениях", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский также сообщал, что в Украине должен быть выполнен проект по установлению рамок металлоискателей на входе в школах, других образовательных учреждениях и общественных зданиях. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта.

Металлоискатели, рамки и работник полиции: в образовательных учреждениях усилят безопасность7 дек. 2023, 14:19 • 30093 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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