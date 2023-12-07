Металлоискатели, рамки и работник полиции: в образовательных учреждениях усилят безопасность

В каждом учебном заведении планируется установить металлоискатели и рамки. Кроме того, в школах для безопасности детей будут дежурить полицейские, сообщил министр МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Начинаем внедрение комплекса мероприятий для формирования безопасной образовательной среды. Его основой должен стать работник полиции, который будет нести службу в учебных заведениях и отвечать за безопасность детей - сообщил Клименко.

Детали

По его словам, полицейских будут отбирать по конкурсу, которые будут тщательную проверку и медосмотр, после чего специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам.

Он также добавил, что в учебных заведениях будет усилен пропускной режим - в каждом учебном заведении будут металлоискатели и рамки.

Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов. А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны. Мы знаем, что делать дальше ради безопасности детей - подытожил министр внутренних дел.

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