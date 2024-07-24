Киев • УНН
ДТЭК сообщил, что завтра графики отключений электроэнергии не будут работать до 16:00. Это связано с уменьшением дефицита в энергосистеме после подключения отремонтированного атомного блока.
Завтра, 25 июля, графики отключений электроэнергии не будут работать до 16:00. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00
Отмечается, что это связано с тем, что дефицит в энергосистеме ощутимо уменьшился.
Напомним
В Минэнерго заявили, что после ремонта к энергосистеме подключили атомный блок, что уменьшит дефицит электроэнергии.
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