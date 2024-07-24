Завтра, 25 июля, графики отключений электроэнергии не будут работать до 16:00. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 16:00 до 22:00 - говорится в заметке ДТЭК.

Отмечается, что это связано с тем, что дефицит в энергосистеме ощутимо уменьшился.

Напомним

В Минэнерго заявили, что после ремонта к энергосистеме подключили атомный блок, что уменьшит дефицит электроэнергии.

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