Эксперт рассказал о подводных камнях установки солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек

Проблема в установке солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек заключается в их креплении и подключении к энергетическим сетям. Они неприспособлены к тому, чтобы на них крепить солнечные панели. Об этом сообщил журналисту УНН эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

У меня много вопросов к проектам по установке солнечных панелей в многоквартирных домах, как, например, на проспекте Николая Бажана, 16, где вложили почти миллион евро в солнечные панели, а они там так и не заработали - сказал Попенко.

Попенко отметил, что относится очень скептически к установке солнечных панелей в квартире.

Для квартир я бы вообще не устанавливал солнечные панели для квартир - сказал эксперт.

Попенко рассказал о проблемах по установке солнечных панелей на фасадах домов и на балконах.

На фасадах и балконах проблема заключается в их креплении и подключении к энергетическим сетям. Потому что ни балконы, ни фасады неприспособлены к тому, чтобы можно было на них крепить солнечные батареи. Например, при сильном ветре и при плохом креплении они могут оторваться, да и вообще при любом креплении. Во-вторых, любое крепление на фасадах домов, на балконах - это нарушение норм благоустройства. Такие проекты должны согласовываться с благоустройством - объяснил Попенко.

«На фасадах и балконах проблема заключается в их креплении и подключении к энергетическим сетям. Потому что ни балконы, ни фасады неприспособлены к тому, чтобы можно было на них крепить солнечные батареи. Например, при сильном ветре и при плохом креплении они могут оторваться, да и вообще при любом креплении. Во-вторых, любое крепление на фасадах домов, на балконах - это нарушение норм благоустройства. Такие проекты должны согласовываться с благоустройством», - пояснил Попенко.

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Попенко отметил, что поддерживает установку солнечных панелей в частных домах.

Относительно частных домов, то я абсолютно поддерживаю, это правильно. Большинство частных домов имеют возможность (для установки солнечных панелей - ред.). Наверное государство должно поддерживать людей в частных домах по установке солнечных панелей - сказал он.

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Кроме того, Попенко считает, что использование солнечных панелей является абсолютно уместным для предприятий.

Я считаю, что предприятия, которые будут оборудовать собственный офис, например солнечными панелями, это абсолютно уместное (решение - ред.). Они в этом плане выигрывают, потому что они направят собственные средства в энергоэффективность. Они могут вложить средства не только в солнечные панели, но и в аккумуляторы, накопители энергии. Это реально поможет бизнесу при долгосрочных отключениях - сказал эксперт.

Дополнение

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