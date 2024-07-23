Эксперт рассказал о подводных камнях установки солнечных панелей на фасадах и балконах многоэтажек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Внутренние судебные споры в НААН: эффективно ли Академия управляет подчиненными структурами и земельным банком

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