В Украине разрабатывают адаптивный костюм для раненых военнослужащих, который позволит быстро переодеваться или освобождаться от одежды в стабилизационных пунктах или госпиталях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В ведомстве объясняют, что такая одежда обеспечит оперативный доступ медицинского персонала к лечебным манипуляциям.

Отмечается, что основной особенностью адаптивной одежды является удобство использования липучек. Костюмы предусматриваются в нескольких размерах и росте, с возможностью расширения для использования аппарата Илизарова во время лечения.

Одежда выполнена в нейтральных тонах, имеет свободный крой и включает нательное белье (шорты, майка) и повседневный вариант (фуфайка с короткими и длинными рукавами, брюки). Адаптивные костюмы рассчитаны как на мужчин, так и на женщин.

Сейчас несколько моделей украинских производителей находятся на этапе доработки и будут тестироваться в практических условиях в ходе военно-исследовательских испытаний - заявили в Министерстве обороны Украины.

"Укрзализныця" внедряет новый сервис для родственников раненых военных

Дополнение

Проект, как заявили в Минобороны, осуществляется Главным управлением развития материального обеспечения совместно с представителями Вооруженных сил, украинскими производителями и волонтерами. Цель инноваций - обеспечить раненых военнослужащих качественной и удобной одеждой после эвакуации с поля боя в стабилизационные пункты или госпитали.

Техническое задание было определено Тылом командования Сил логистики ВС Украины с учетом рекомендаций военных медиков и волонтеров.

Напомним

Министерство обороны Украины подписало меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов.