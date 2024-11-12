В Украине рассматривают возможность выборов в мае 2025 года - The Economist
Киев • УНН
The Economist сообщает о возможном проведении выборов в Украине 25 мая 2025 года после отмены военного положения. Официальный Киев опровергает подготовку к выборам, а большинство источников остаются скептичными.
В мае 2025 года в Украине могут состояться выборы. Об этом пишет The Economist, передает УНН.
На данный момент у киевских политиков на устах две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя предполагаемая дата выборов
При этом The Economist уточняет, что официально Киев опровергает возможность выборов.
"Президентская канцелярия отрицает, что готовится к голосованию. Большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что это произойдет", - сказано в материале.
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