В Украине рассматривают возможность выборов в мае 2025 года - The Economist

В мае 2025 года в Украине могут состояться выборы. Об этом пишет The Economist, передает УНН.

На данный момент у киевских политиков на устах две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя предполагаемая дата выборов