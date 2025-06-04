В Украине не будут заключать новые договоры на создание фильмов за бюджетные деньги, пока не отснимут предыдущие
Киев • УНН
В 2025 году будут финансировать фильмы, производство которых начали ранее. Новые соглашения не будут заключать до завершения предыдущих проектов, сообщил Тарас Мельничук.
В 2025 году за счет бюджетных средств осуществляется финансирование фильмов, производство которых начали в предыдущие годы. Новые договоры заключать не допускается до завершения создания предыдущих фильмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
Детали
Установлено, что в 2025 году за счет бюджетных средств осуществляется финансирование фильмов, производство (создание) которых начато в предыдущие годы. В 2025 году не допускается заключение Госкино новых договоров на производство (создание) фильмов до завершения производства (создания) фильмов, на которое произведена предоплата и т.д.
Напомним, на днях Кабмин назначил нового главу Государственного агентства Украины по вопросам кино. Им стал украинский продюсер и руководитель Одесской киностудии Андрей Осипов. Он является экспертом комиссии по предоставлению грантов Президента Украины.
Дополнение
Государственное агентство по вопросам кино вернули в подчинение Министерства культуры и стратегических коммуникаций. До этого оно некоторое время существовало отдельно от правительственных структур.