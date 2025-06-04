В Україні не укладатимуть нові договори на створення фільмів за бюджетні гроші, поки не відзнімуть попередні
Київ • УНН
У 2025 році фінансуватимуть фільми, виробництво яких почали раніше. Нові угоди не укладатимуть до завершення попередніх проєктів, повідомив Тарас Мельничук.
У 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво яких розпочали у попередні роки. Нові договори укладати не допускається до завершення створення попередніх фільмів. Про це повідомляє УНН із посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.
Деталі
Встановлено, що у 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво (створення) яких розпочато у попередні роки. У 2025 році не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво (створення) фільмів до завершення виробництва (створення) фільмів, на яке здійснено попередню оплату тощо
Нагадаємо, днями Кабмін призначив нового голову Державного агентства України з питань кіно. Ним став український продюсер та керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Він є експертом комісії з надання грантів Президента України.
Доповнення
Державне агентство з питань кіно повернули в підпорядкування Міністерства культури та стратегічних комунікацій. До того воно певний час існувало окремо від урядових структур.