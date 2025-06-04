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В Україні не укладатимуть нові договори на створення фільмів за бюджетні гроші, поки не відзнімуть попередні

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

У 2025 році фінансуватимуть фільми, виробництво яких почали раніше. Нові угоди не укладатимуть до завершення попередніх проєктів, повідомив Тарас Мельничук.

В Україні не укладатимуть нові договори на створення фільмів за бюджетні гроші, поки не відзнімуть попередні

У 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво яких розпочали у попередні роки. Нові договори укладати не допускається до завершення створення попередніх фільмів. Про це повідомляє УНН із посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Деталі

Встановлено, що у 2025 році за рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування фільмів, виробництво (створення) яких розпочато у попередні роки. У 2025 році не допускається укладення Держкіно нових договорів на виробництво (створення) фільмів до завершення виробництва (створення) фільмів, на яке здійснено попередню оплату тощо

- зазначив Мельничук.

Нагадаємо, днями Кабмін призначив нового голову Державного агентства України з питань кіно. Ним став український продюсер та керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Він є експертом комісії з надання грантів Президента України.

Доповнення

Державне агентство з питань кіно повернули в підпорядкування Міністерства культури та стратегічних комунікацій. До того воно певний час існувало окремо від урядових структур.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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