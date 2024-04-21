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В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго
Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых
21 апреля российские войска обстреляли город Украинск Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч", в результате чего погибла 82-летняя женщина и были ранены четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, а также были повреждены шесть жилых домов.
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии
российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.
В Польше проходит второй тур местных выборов
В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.
На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"
Ситуация на восточном фронте обостряется, но контролируется силами обороны, врага в Часовом Яру нет, несмотря на давление на бахмутском направлении.
Войска рф сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: спасатели достали из-под завалов мужчину
российские войска сбросили управляемые бомбы на приграничное село в Харьковской области, в результате чего под завалами оказался 56-летний местный житель, который позже был спасен экстренными службами.
В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль
Утром 21 апреля в Севастополе прогремели взрывы, а российские оккупанты заявили, что отбили противокорабельную ракетную атаку на один из своих кораблей.
На Киевщине уже восстановили полностью и частично почти 17,5 тысячи объектов, разрушенных в результате агрессии РФ - ОВА
В Киевской области полностью или частично восстановлено почти 17,5 тыс. из 29 тыс. объектов, поврежденных российскими обстрелами, в том числе 202 учебных заведения, 115 учреждений здравоохранения и 78 административных зданий.
В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН
Международная делегация послов и представителей ООН посетила Харьков, чтобы увидеть разрушения, вызванные российскими обстрелами, городской голова представил им план восстановления отопительной инфраструктуры города на следующую зиму.