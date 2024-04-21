В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за непогоды обесточены 1790 абонентов в 20 населенных пунктах. Из-за вражеских обстрелов без света остались 775 точек учета.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. утро из-за непогоды остаются отключенными 1762 точки учета в 16 населенных пунктах.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. Вследствие неблагоприятных погодных условий без света остаются 5350 абонентов в 9 населенных пунктах.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за ухудшения погодных условий отключено 2079 абонентов в 7 населенных пунктах.

НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за непогоды остаются обесточенными 2013 точек учета в 3 населенных пунктах.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. По технологическим причинам остаются обесточенными 789 абонентов. Из-за вражеских обстрелов нет света у 812 абонентов. В г. Каменское грузовой машиной поврежден газопровод, прекращено газоснабжение 10 домов.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за боевых действий обесточивались 2225 абонентов. Запитано 5592 точки учета в 3 населенных пунктах.

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за технологического нарушения отключались 2888 абонентов в 5 населенных пунктах - на утро все запитаны. Из-за боевых действий остаются обесточенными 3730 точек учета в 50 населенных пунктах.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В г. Львов в одном из многоквартирных домов с подозрением на отравление угарным газом госпитализированы три человека.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В одном из населенных пунктов Тернопольского района в частном доме взорвалась газовая плита (предварительно - была в аварийном состоянии). С ожогами госпитализирован мужчина.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточены 426 абонентов. Заживлено 2032 точки учета, которые отключались ранее, из-за сетевых ограничений отключено 260 тысяч абонентов.

В результате повреждений газовых сетей от газоснабжения в области отключено 650 потребителей.

Напомним

20 апреля из-за повреждения линий электропередач в Харьковской области и Кривом Роге продолжали действовать графики отключения электроэнергии.