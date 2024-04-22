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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине дефицит электричества, украинцев просят вечером выключить мощные электроприборы

В Украине дефицит электричества, украинцев просят вечером выключить мощные электроприборы

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 08:19  •  9435 просмотра

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Энергосистема Украины испытывает дефицит электроэнергии, максимум потребления ожидается в 21:00, поэтому Укрэнерго призывает украинцев выключить мощные электроприборы на этот период*

В энергосистеме  Украины наблюдается дефицит электричества,  максимальное потребление ожидается на 21:00. Укрэнерго привлекает аварийную помощь из Европы в течение суток,  сообщила в понедельник пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, из-за похолодания потребление электричества продолжает расти.

Сегодня на 9:30, по данным Укрэнерго уровень потребления на 4,7% выше, чем был в это же время в пятницу, 19 апреля.  Вчера вечерний максимум был почти на 6% выше максимума предыдущего воскресенья 14 апреля.

Максимальное потребление ожидается на 21:00. Пожалуйста, выключите мощные электроприборы в этот период

- призвали в Укрэнерго.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в энергосистеме сегодня, 22 апреля, имеется в течение всех суток.

Как рассказали в Укрэнерго, из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление.

Продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

С утра действуют ограничения потребления на Харьковщине. Обесточены около 224 тысяч бытовых потребителей.

Аварийная помощь

Диспетчерский центр вынужден привлекать в течение всех суток аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Производство

На одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля.

На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера22 апреля 2024, 07:50 • 11345 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
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kharkivХарьков
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