В Украине дефицит электричества, украинцев просят вечером выключить мощные электроприборы

В энергосистеме Украины наблюдается дефицит электричества, максимальное потребление ожидается на 21:00. Укрэнерго привлекает аварийную помощь из Европы в течение суток, сообщила в понедельник пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, из-за похолодания потребление электричества продолжает расти.

Сегодня на 9:30, по данным Укрэнерго уровень потребления на 4,7% выше, чем был в это же время в пятницу, 19 апреля. Вчера вечерний максимум был почти на 6% выше максимума предыдущего воскресенья 14 апреля.

Максимальное потребление ожидается на 21:00. Пожалуйста, выключите мощные электроприборы в этот период - призвали в Укрэнерго.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в энергосистеме сегодня, 22 апреля, имеется в течение всех суток.

Как рассказали в Укрэнерго, из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление.

Продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

С утра действуют ограничения потребления на Харьковщине. Обесточены около 224 тысяч бытовых потребителей.

Аварийная помощь

Диспетчерский центр вынужден привлекать в течение всех суток аварийную помощь из энергосистем европейских стран.

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Производство

На одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля.

На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

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