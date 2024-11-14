В ТЦК работает более 18 тыс. ограниченно годных людей - Минобороны

В Украине в штате территориальных центров комплектования (ТЦК) 48 тысяч должностей. А фактически там работают 36 тысяч человек, среди которых 18,5 тысячи являются ограниченно годными.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Общественного, передает УНН.

Он добавил, что 3 тысячи работников в ТЦК - женщины, а 18,5 тысячи являются ограниченно годными. Многие статус ограниченно годного приобретен на поле боя, они воевали на фронте.

Если будут реорганизационные мероприятия по ТЦК и СП, мы прокоммуницируем, когда будет информация. Сейчас ТЦК и СП продолжают находиться в подчинении командования Сухопутных войск. Наша реальность

Он также акцентировал, что во время войны надо работать прежде всего с реальными обстоятельствами.

Сейчас очень быстро разносятся плохие новости, очень много российских ИПСО. Давайте отталкиваться сейчас от того, что есть на данный момент. Понятное дело, все сигналы изучаются. Ничто не остается незамеченным