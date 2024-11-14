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В ТЦК работает более 18 тыс. ограниченно годных людей - Минобороны

В ТЦК работает более 18 тыс. ограниченно годных людей - Минобороны

Киев  •  УНН

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В территориальных центрах комплектования работает 36 тысяч человек из 48 тысяч штатных должностей. 18,5 тысяч работников имеют статус ограниченно годных, многие из них получили этот статус на фронте.

В Украине в  штате территориальных центров комплектования (ТЦК) 48 тысяч должностей. А фактически там работают 36 тысяч человек, среди которых 18,5 тысячи являются ограниченно годными.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Общественного, передает УНН.

Он добавил, что 3 тысячи работников в ТЦК - женщины, а 18,5 тысячи являются ограниченно годными. Многие статус ограниченно годного приобретен на поле боя, они воевали на фронте.

Если будут реорганизационные мероприятия по ТЦК и СП, мы прокоммуницируем, когда будет информация. Сейчас ТЦК и СП продолжают находиться в подчинении командования Сухопутных войск. Наша реальность

- прокомментировал Лазуткин.

Он также акцентировал, что во время войны надо работать прежде всего с реальными обстоятельствами.

Сейчас очень быстро разносятся плохие новости, очень много российских ИПСО. Давайте отталкиваться сейчас от того, что есть на данный момент. Понятное дело, все сигналы изучаются. Ничто не остается незамеченным

- говорит спикер МОУ.

Добавим

В апреле этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон № 10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ отменяет статус «ограниченно годный», отныне есть только две категории  «годный» и «непригодный» к военной службе.

Дополнение

Нардеп Юлия Яцык, которая входит во временно следственную комиссию по защите прав военнослужащих заявляла, что подан отчет, в котором предлагает расформировать ТЦК. По ее словам, из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад. В апреле этого года командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявлял, что большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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