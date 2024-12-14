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В течение двух дней украинские трансплантологи спасли 17 жизней

В течение двух дней украинские трансплантологи спасли 17 жизней

Киев  •  УНН

 • 7692 просмотра

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Пять семей согласились на посмертное донорство органов, что позволило спасти 17 пациентов. Среди спасенных - дети и взрослые.

На днях состоялось важное событие для медицинского сообщества и пациентов, которые ждали трансплантацию. Благодаря согласию пяти семей на посмертное донорство врачи в течение двух дней спасли 17 жизней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"Среди посмертных доноров - 13-летний мальчик из Одесской области, который умер из-за инсульта. Его семья приняла трудное, но сверхважное решение - подарить шанс на жизнь другим, пожертвовав органы сына для трансплантации. Несмотря на большое расстояние между донорами и реципиентами, благодаря слаженной работе Украинского центра трансплант-координации, медицинские команды получили образцы крови и выполнили трансплантации в разных регионах страны", - сообщили в Минздраве.

В Институте сердца сердце получил 7-летний Тихон. Также команда специалистов этого заведения впервые провела трансплантацию легких. Пациентка - 35-летняя Маргарита, мама пяти детей, которая ждала операции более четырех лет.

Ранее в Украине выполнили только пять подобных трансплантаций, и эта стала первой с начала 2024 года.

"Кроме того, двое детей получили почки: 9-летний Олег - в Западноукраинском специализированном центре, а 6-летний Дмитрий - в Киевском городском центре нефрологии и диализа. В НДСБ "Охматдет" провели операцию 17-летней Елене, которая почти полтора года ждала донорскую печень, ведь только пересадка органа могла спасти ей жизнь. Согласие четырех семей на посмертное донорство позволило провести трансплантации для еще 12 украинцев", - говорится в сообщении.

Операции выполняли также в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, Киевской городской клинической больнице №1 и Львовской многопрофильной клинической больнице интенсивных методов лечения.

"Выражаем соболезнования и глубокую благодарность семьям доноров за их решения в самое сложное время. Несмотря на войну Украина делает значительные шаги в развитии трансплантации. Это общее достижение - врачей, медицинских учреждений, пациентов и государства. Все операции по трансплантации являются бесплатными для пациентов и финансируются государством в рамках программы медицинских гарантий. По данным Национальной службы здоровья Украины для проведения операций по трансплантации органов законтрактовано 40 медучреждений, а по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - 10", - говорится  в сообщении министерства.

Аутотрансплантации стали обыденностью: в Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали об изменениях в работе, которые внесла война25 сент. 2024, 13:00 • 15986 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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