В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестных акций, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Британский визовый центр в Тбилиси, расположенный недалеко от парламента, сегодня утром был закрыт из-за митинга и полицейских кордонов. Со всеми, кто имел запись, связались", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Центр возобновит работу, "когда станет возможным прием посетителей", добавили в диппредставительстве.

Британский визовый центр расположен по адресу ул. Бесики, 4, примерно в трех километрах от парламента Грузии.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним,

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.