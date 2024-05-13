У Тбілісі призупинили видачу британських віз через протести та поліцейські кордони
Київ • УНН
Посольство Великої Британії в Грузії тимчасово закрило свій візовий центр у Тбілісі через протести біля будівлі парламенту щодо суперечливого закону про "іноземний вплив".
Посольство Великобританії у Грузії тимчасово закрило свій візовий центр у Тбілісі через протестні акції, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
"Британський візовий центр у Тбілісі, розташований неподалік парламенту, сьогодні вранці був закритий через мітинг і поліцейські кордони. З усіма, хто мав запис, зв'язалися", — йдеться у повідомленні посольства у Facebook.
Центр відновить роботу, "коли стане можливим прийом відвідувачів", додали в диппредставництві.
Британський візовий центр розташований за адресою вул. Бесіки, 4, приблизно за три кілометри від парламенту Грузії.
Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.