Сегодня, 25 июля, в Сумах открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии. Центр будет предоставлять консультации гражданам, желающим присоединиться к Силам обороны, и имеет базу из более 10 тысяч вакансий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Центр открылся на улице Британская, 21, (помещение ЦНАП).

Специально обученные гражданские рекрутеры будут предоставлять консультации гражданам, желающим присоединиться к Силам обороны, с 8:00 до 17:15 с понедельника по четверг, и в пятницу с 8:00 до 16:00.

Всю необходимую информацию также можно получить по телефонам: 096 4358911, 054 2701009, 054 2700063.

Сейчас в нашей бригаде территориальной обороны есть 24 вакансии. Этот центр поможет укомплектовать ее профессиональными людьми, которые будут помогать Вооруженным Силам выполнять поставленные задачи. А самое главное - это возможность для гражданского человека со своей специальностью выбрать себе путь, который будет приносить пользу Силам обороны - заявил заместитель председателя Сумской ОГА Сергей Кропивченко.

В базе вакансий центров рекрутинга украинской армии насчитывается более 10 тысяч вакансий, среди которых водители, стрелки, медики, психологи, делопроизводители, гранатометчики и операторы БПЛА.

Напомним

17 мая в Шостке начал работу первый в Сумской области рекрутинговый центр украинской армии. Его открыли при городском центре предоставления административных услуг.

В кожній області України буде центр рекрутингу