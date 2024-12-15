В столицу привезли Вифлеемский огонь: с завтрашнего дня его можно будет получить на вокзалах ряда городов Украины
Киев • УНН
Вифлеемский огонь доставили в Киев и начали распространение по стране. С 16 декабря его можно будет получить на железнодорожных вокзалах 22 городов Украины.
Вифлеемский огонь уже доставили в Киев, с завтрашнего дня его можно будет получить на железнодорожных вокзалах ряда украинских городов. Об этом сообщает АО "Укрзализныця" в Telegram, пишет УНН.
Вифлеемский огонь был успешно доставлен в столицу и отправился дальше по стране,
В Укрзализныце отметили, что несмотря на воздушную тревогу, церемония передачи Вифлеемского огня состоялась в укрытии - а после ее окончания все желающие могли забрать огонь в собственные дома.
В ведомстве напомнили, что в этом году Укрзализныця в четвертый раз доставляет свет Вифлеемского огня по Украине.
Эта теплая традиция, которую начала скаутская организация "Пласт", ежегодно в холодный зимний период согревает сердца украинцев по всей стране,
Так, уже 16 декабря все желающие смогут получить огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Луцка, Коростеня, Знаменки, Днепра, Запорожья, Одессы, Полтавы, Краматорска, Харькова, Изюма, Чернигова, Конотопа и Николаева, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.
Дополнение
Ежегодно накануне Рождества скауты передают Вифлеемский огонь мира христианскому миру. Традиция основана в 1986 году в австрийском городе Линц, когда местная телерадиокомпания решила доставить огонь из Вифлеема в больницы и детские дома, чтобы поддержать тех, кто празднует Рождество не дома. Огонь привозят самолетом из Вифлеема, а впоследствии эту идею подхватили скауты, сделав ее международной.
В Украине Вифлеемский огонь мира распространяют пластуны, начиная с 1988 года.
Напомним
В прошлом году Вифлеемский огонь мира доставили в правительство.