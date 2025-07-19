В столичном ТРЦ мужчина с ножом ранил посетителя: есть раненый, нападавший задержан

В Голосеевском районе столицы полиция задержала 27-летнего мужчину, который в торговом центре во время конфликта ударил ножом другого посетителя. 28-летнего потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, дело квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Сообщение о ранении местного жителя в помещении ТРЦ поступило в полицию сегодня около 12:00. Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников ножом ударил другого в ногу. 28-летнего потерпевшего медики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что сейчас 27-летнего нападавшего задержали, а по факту нападения "начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство".

Сообщается, что полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. Продолжается досудебное расследование.

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