У столичному ТРЦ чоловік з ножем поранив відвідувача: є поранений, нападника затримано

$41.870.00
48.450.00
ukenru
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
18 липня, 18:06 • 59951 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 188550 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 98755 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 93688 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 94593 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 76699 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
18 липня, 11:59 • 60256 перегляди
Нові правила в'їзду: у ЄС дали "зелене світло" запуску системи контролю на кордонах
18 липня, 11:37 • 57131 перегляди
Офіційно: ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф і назвав уражені сектори
18 липня, 10:40 • 216280 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу
18 липня, 07:05 • 110355 перегляди
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
70%
742мм
Популярнi новини
Австралія прийме 5 тисяч жителів Тувалу, які рятуються від зміни клімату19 липня, 05:20 • 4408 перегляди
"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про наймасованішу атаку ракетами та безпілотниками19 липня, 05:30 • 26358 перегляди
США переглядають поставки зброї, щоб вивільнити більше Patriot для України - WSJ19 липня, 06:55 • 14495 перегляди
Масована атака рф на Одесу забрала життя людини, постраждалих уже 6: нові кадри наслідків19 липня, 07:09 • 5420 перегляди
Ґвалтувала доньку для заробітку на порнографії: киянку засудили до 15 років та позбавили батьківських прав10:57 • 9046 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 188552 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 126067 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 194086 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 216281 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 393980 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Херсонська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 2936 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 59951 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 133624 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 137093 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 142364 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Bild
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Х-101

У столичному ТРЦ чоловік з ножем поранив відвідувача: є поранений, нападника затримано

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

У Голосіївському районі Києва 27-річний чоловік вдарив ножем 28-річного відвідувача ТРЦ під час конфлікту. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство.

У столичному ТРЦ чоловік з ножем поранив відвідувача: є поранений, нападника затримано

У Голосіївському районі столиці поліція затримала 27-річного чоловіка, який у торгівельному центрі під час конфлікту вдарив ножем іншого відвідувача. 28-річного потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, справу кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Про це повідомила поліція Києва пише УНН.

Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу. 28-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані 

- йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що наразі 27-річного нападника затримали, а за фактом нападу "розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство".

Повідомляється, що поліцейські встановлюють мотиви та обставини злочину. Триває досудове розслідування.

Кричала "слава росії" у метро: поліція розшукала киянку, вона пояснила свої дії і поговорить з СБУ19.07.25, 12:28 • 2948 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9