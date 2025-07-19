У столичному ТРЦ чоловік з ножем поранив відвідувача: є поранений, нападника затримано

У Голосіївському районі столиці поліція затримала 27-річного чоловіка, який у торгівельному центрі під час конфлікту вдарив ножем іншого відвідувача. 28-річного потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, справу кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Про це повідомила поліція Києва пише УНН.

Повідомлення про поранення місцевого мешканця у приміщенні ТРЦ надійшло до поліції сьогодні близько 12:00. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з учасників ножем вдарив іншого в ногу. 28-річного потерпілого медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані - йдеться у дописі.

Правоохоронці повідомили, що наразі 27-річного нападника затримали, а за фактом нападу "розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство".

Повідомляється, що поліцейські встановлюють мотиви та обставини злочину. Триває досудове розслідування.

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