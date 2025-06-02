На столичной Оболони произошел пожар на территории ТРЦ: что известно
Киев • УНН
Сегодня утром спасатели ликвидировали пожар на территории ТРЦ Dream Yellow в Оболонском районе Киева. Загорелся мусор в контейнерах, но никто не пострадал.
В Киеве сегодня утром произошел пожар на территории ТРЦ, он уже ликвидирован, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Детали
Сообщение о пожаре на проспекте Оболонском, что в Оболонском районе столицы, спасатели получили 2 июня в 08:18.
В местных пабликах пишут, что речь идет о ТРЦ Dream Yellow.
"На месте пожарные установили, что произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах, расположенных в технологическом кармане здания ТРЦ", - говорится в сообщении.
Пожар, как указано, локализован в 08:33 на площади 1,5 кв. м и ликвидирован в 08:46.
"В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в ГСЧС.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве21.08.24, 09:05 • 22130 просмотров