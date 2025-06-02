На столичній Оболоні сталася пожежа на території ТРЦ: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні вранці рятувальники ліквідували пожежу на території ТРЦ Dream Yellow в Оболонському районі Києва. Загорілося сміття у контейнерах, але ніхто не постраждав.
У Києві сьогодні вранці сталася пожежа на території ТРЦ, її вже ліквідовано, повідомили у ГУ ДСНС у Києві у понеділок, пише УНН.
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Повідомлення про пожежу на проспекті Оболонському, що в Оболонському районі столиці, рятувальники отримали 2 червня о 08:18.
У місцевих пабліках пишуть, що йдеться про ТРЦ Dream Yellow.
"На місці вогнеборці встановили, що відбулося загорання сміття у пластикових контейнерах, розташованих в технологічній кишені будівлі ТРЦ", - ідеться у повідомленні.
Пожежу, як вказано, локалізовано о 08:33 на площі 1,5 кв. м та ліквідовано о 08:46.
"Внаслідок події ніхто не постраждав", - повідомили у ДСНС.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Пожежа сталася в офісній будівлі біля ТРЦ у Києві21.08.24, 09:05 • 22130 переглядiв