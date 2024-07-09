Во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где сегодня начнется саммит НАТО. Глава государства вместе с первой леди возложил цветы к памятнику жертвам Голодомора. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Соединенные Штаты. Сегодня и в последующие дни будем работать на саммите НАТО. Начинаем работу в Вашингтоне с чествования памяти всех наших людей, чьи жизни унес Голодомор 1932-1933 годов - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что мемориал жертвам Голодомора в Украине создала рядом со зданием Конгресса в 2015 году архитектор украинского происхождения Лариса Курилас.

Именно к этому памятнику супруги Зеленские сегодня принесли цветы.

Сейчас, когда очередная российская империя пытается уничтожить украинцев, нам важно сохранять память о предыдущих попытках. Потому что Украина сейчас защищает не только современность, но и историческую справедливость. - уверен президент Украины.

Дополнение

Президентская чета также пообщалась с представителями украинской общины в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский отметил постоянную активность и волонтерскую помощь украинским воинам со стороны общины.

Он также поблагодарил за работу украинской общины в США, направленную на скорейшее приближение Украины к членству в НАТО.

В Офисе президента рассказали, что в Владимир Зеленский проведет встречи с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Также глава государства приглашен на 75-й саммит Североатлантического альянса и примет участие в заседании Совета Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств, проведет ряд встреч с лидерами стран - участниц саммита.

В частности, на полях мероприятия будут обсуждать усиление украинской ПВО и сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Поддержка Украины - в центре внимания во время открытия саммита НАТО