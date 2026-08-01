В США сняли обвинения в вандализме с олимпийца из-за повреждения Reflecting Pool

Американские прокуроры закрыли дело против бывшего олимпийца Дэвида Гирна, которого обвиняли в повреждении бассейна Reflecting Pool в Вашингтоне. В судебных документах указано, что повреждения были вызваны ненадлежащим монтажом. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Чемпиона по гребле на каноэ Дэвида Гирна арестовали после того, как, по его словам, он наклонился, чтобы дотронуться до бассейна после велопрогулки.

Вместо этого, Гирн заявил BBC, что он "не уничтожал, не разрывал, не отрывал, не отслаивал и не удалял ни одной части" краски в бассейне. Впрочем, ему грозило 10-летнее заключение, если бы его признали виновным после ареста в прошлом месяце.

Однако позже, по информации издания, в своем заявлении адвокаты Гирна обвинили администрацию Трампа в злоупотреблении властью и заявили, что она "должна извиниться перед господином Гирном". В частности, повреждение бассейна произошло якобы из-за "ошибок правительства, которые привели к обвинениям и ложным публичным обвинениям, он отказался от комментариев."

Президент Дональд Трамп ранее обвинил в повреждении "больных, безумных" вандалов. Но в документе, поданном прокурорами в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу, говорится, что новая информация "убедительно свидетельствует о том, что поспешная и неудачная установка" под надзором Министерства внутренних дел США привела к повреждению.

По данным издания, в документе, поданном прокурором США в Вашингтоне, округ Колумбия, Жанин Пирро, подрядчики обвиняются в поспешном процессе нанесения краски в рамках усилий Трампа по украшению города накануне 250-й годовщины независимости страны, которая состоялась 4 июля.

Он (Дэвид Гирн. ред.) был не единственным. Как свидетельствуют судебные протоколы, по меньшей мере троим другим были предъявлены обвинения в вандализме. Еще пятерым были вынесены предупреждения от полиции, сообщил представитель администрации CBS News, американскому партнеру BBC. Среди них одно лицо, которое, по словам Трампа, использовало лезвие, которое "нанесло 76-метровую рану на прекрасном фасаде". Непонятно, все ли обвинения уже сняты.