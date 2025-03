В США умерла актриса Ширли Найт

По данным журнала, смерть наступила от естественных причин.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию “Оскар” за роли в фильмах “Сладкоголосая птица юности” (Sweet Bird of Youth, 1962) и “Тьма наверху лестницы” (The Dark at the Top of the Stairs, 1960). Актриса была удостоена премии Tony и трех премий Emmy. Она также известна по ролям в фильмах “Если бы эти стены могли говорить” (If These Walls Could Talk, 1996), “Люди дождя” (The Rain People, 1969) и “Лучше не бывает” (As Goog As It Gets, 1997). Всего за свою карьеру она имела более 100 ролей в кино и сериалах.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Париже в возрасте 79 лет умерла французская актриса датского происхождения Анна Карина.