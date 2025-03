В США померла актриса Ширлі Найт

За даними журналу, смерть наступила від природних причин.

Ширлі Найт була двічі номінована на премію "Оскар" за ролі у фільмах "Солодкоголосий птах юності" (Sweet Bird of Youth, 1962) і "Пітьма нагорі сходів" (The Dark at the Top of the Stairs, 1960). Актриса була удостоєна премії Tony та трьох премій Emmy. Вона також відома за ролями у фільмах "Якби ці стіни могли говорити" (If These Walls Could Talk, 1996), "Люди дощу" (The Rain People, 1969) і "Краще не буває" (As Goog As It Gets, 1997. ). Всього за свою кар'єру вона мала понад 100 ролей в кіно і серіалах.

