В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  104302 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  115083 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  113995 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  111821 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  103276 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101515 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137013 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157622 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154160 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154058 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

  •  2091 просмотра
На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

  •  5207 просмотра
Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город

Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город

  •  6389 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует на востоке

Тактическая авиация противника активно действует на востоке

  •  6243 просмотра
Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

  •  6399 просмотра
Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

  •  8547 просмотра
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

  •  8645 просмотра
МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

  •  8899 просмотра
Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

  •  10014 просмотра
Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

  •  10509 просмотра

Популярные

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

  •  22512 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

  •  20764 просмотра
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

  •  20278 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

  •  20495 просмотра
Mercedes показал электрический G-Wagen

Mercedes показал электрический G-Wagen

  •  70746 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  204790 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  245118 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  508207 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  424882 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  470330 просмотра

В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

Словацкое правительство планирует заменить общественного вещателя RTVS на новый орган STVR, что вызывает протесты из-за беспокойства относительно независимости СМИ.

политика •   •  2091 просмотра
В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

российские войска продвинулись к Соловьево и Красногоровке, но бои продолжаются возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки.

Война •   •  5207 просмотра
На передовой армия рф продвинулась в Соловьево и Красногоровку - DeepState

Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город

Во временно оккупированном Бердянске российская оккупационная власть заставляет школьников почти неделю убирать внешкольные территории в рамках субботника советского образца, привлекая их к бессмысленной работе и пропагандистским фотосессиям.

Общество •   •  6389 просмотра
Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город

Тактическая авиация противника активно действует на востоке

На восточном направлении зафиксирована активность тактической авиации противника, информируют в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  6243 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует на востоке

Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Украинский спортсмен Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в итальянском Римини, получив свою 13-ю медаль на соревнованиях.

спорт •   •  6399 просмотра
Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы

Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит работодателям увольнять работников за коллаборационизм, в том числе на предприятиях критической инфраструктуры, в случае осуждения за преступления против национальной безопасности Украины или нарушения правил поведения.

Война •   •  8547 просмотра
Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста для участия в войне против рф.

Война •   •  8645 просмотра
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.

Общество •   •  8899 просмотра
МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом

Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Украина и Португалия начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  10014 просмотра
Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности

Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области

Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.

Война •   •  10509 просмотра
Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области