В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

Правительство Словакии приняло решение о замене Радио и телевидения Словакии (RTVS) новым органом - Словацкое телевидение и радио (STVR). Эта инициатива вызвала протесты и опасения относительно независимости СМИ. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Правительство Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо утвердило планы ликвидации Радио и телевидения Словакии (RTVS) и создания нового органа - Словацкое телевидение и радио (STVR).

Планы предусматривают прекращение существования RTVS и замену его новым органом STVR. Эта инициатива спровоцировала волну протестов, которая охватила не только журналистов, оппозиционные партии, но и представителей Европейского Союза.

Однако министр культуры Словакии Мартина Симковикова считает, что изменения необходимы для восстановления национального характера общественного вещания. Однако, критики утверждают, что такие действия могут подорвать независимость СМИ и создать угрозу цензуры.

Сопротивление против этих изменений выражается не только общественностью, но и самими сотрудниками медиа. Более 1200 работников RTVS подписали петицию против планов правительства, а также выступают в социальных сетях, подчеркивая необходимость сохранения независимости и объективности в медиа.

Несмотря на оппозицию, правительство планирует продолжать реформы, которые включают образование Совета для избрания нового генерального директора STVR и создание "комиссии по этике" для совещательной роли.

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