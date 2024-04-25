В Словакии приняли скандальный закон о СМИ

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российские войска продвинулись к Соловьево и Красногоровке, но бои продолжаются возле Очеретино, Первомайского, Часового Яра и Новомихайловки.
Советские субботники: школьники во временно оккупированном Бердянске вынуждены убирать город
Во временно оккупированном Бердянске российская оккупационная власть заставляет школьников почти неделю убирать внешкольные территории в рамках субботника советского образца, привлекая их к бессмысленной работе и пропагандистским фотосессиям.
Тактическая авиация противника активно действует на востоке
На восточном направлении зафиксирована активность тактической авиации противника, информируют в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Верняев завоевал "серебро" в многоборье на чемпионате Европы
Украинский спортсмен Олег Верняев завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы в итальянском Римини, получив свою 13-ю медаль на соревнованиях.
Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит работодателям увольнять работников за коллаборационизм, в том числе на предприятиях критической инфраструктуры, в случае осуждения за преступления против национальной безопасности Украины или нарушения правил поведения.
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста для участия в войне против рф.
МИД Украины открестились от проблем с работой ГП "Документ" за рубежом
Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что ГП "Документ" не относится к его юрисдикции и является отдельным государственным предприятием, подчиненным Государственной миграционной службе, в ответ на беспокойство относительно услуг, предоставляемых гражданам Украины за рубежом.
Украина и Португалия начали переговоры о заключении соглашения по безопасности
Украина и Португалия начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Новый спикер ОК "Юг" выстраивает коммуникацию с журналистами Одесской области
Дмитрий Плетенчук, новый руководитель Центра стратегических коммуникаций Южного оперативного командования, встретился с журналистами Одесской области, чтобы обсудить развитие дальнейшей коммуникации и сотрудничества в регионе.