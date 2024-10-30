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В следующем году в Германии стартует пилотный проект по продаже каннабиса в специализированных магазинах

В следующем году в Германии стартует пилотный проект по продаже каннабиса в специализированных магазинах

Киев  •  УНН

14:58 • 976 просмотра

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В Ганновере и Франкфурте-на-Майне с 2025 года откроют специализированные магазины для продажи каннабиса. Пятилетний эксперимент охватит 4000 участников и будет проводиться под научным наблюдением.

Со следующего года в двух немецких городах стартует эксперимент по продаже каннабиса в специальных магазинах. Об этом пишет Tagesschau, передает УНН.

Детали

Предварительно пилотный проект запустят в Ганновере и Франкфурте-на-Майне в начале 2025 года. 

Так, в Ганновере откроют до трех спецмагазинов, сообщили в мэрии. Эксперимент продлится пять лет и будет сопровождаться исследованием Медицинской школы Ганновера. Рассчитывают, что в нем примут участие около 4 тысяч человек. 

Похожая модель будет действовать во Франкфурте-на-Майне в сотрудничестве с Университетом прикладных наук Франкфурта.  

Дополнение

Отмечается, что покупателем может стать любой совершеннолетний житель города без противопоказаний по здоровью, с условием, что человек обязуется заполнять анкеты для исследований.

Участникам выдадут ID-карты, по которым исключительно они смогут покупать каннабис в этих магазинах в легальном количестве - с запретом делиться с третьими лицами под угрозой исключения из проекта.

Продавцами в таких магазинах будут специально обученные люди. В случае «подозрительного потребительского поведения», указывающего на тенденцию к развитию зависимости, кураторы проекта могут вмешаться.

Ожидается, что это исследование поможет следить за влиянием каннабиса на здоровье и обеспечить лучшую защиту молодежи, которая заинтересована в такой продукции

Напомним,

В апреле этого года Германия становится крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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