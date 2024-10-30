Наступного року в Німеччині стартує пілотний проєкт з продажу канабісу у спеціалізованих магазинах
Київ • УНН
У Ганновері та Франкфурті-на-Майні з 2025 року відкриють спеціалізовані магазини для продажу канабісу. П'ятирічний експеримент охопить 4000 учасників та проводитиметься під науковим наглядом.
З наступного року у двох німецьких містах стартує експеримент з контрольованого продажу канабісу у спеціальних магазинах. Про це пише Tagesschau, передає УНН.
Деталі
Попередньо пілотний проєкт запустять у Ганновері та Франкфурті-на-Майні на початку 2025 року.
Так, у Ганновері відкриють до трьох спецмагазинів, повідомили у мерії. Експеримент триватиме п'ять років і буде супроводжуватися дослідженням Медичної школи Ганновера. Розраховують, що у ньому візьмуть участь близько 4 тисяч осіб.
Схожа модель буде діяти у Франкфурті-на-Майні у співпраці з Університетом прикладних наук Франкфурта.
Доповнення
Зазначається, що покупцем може стати будь-який повнолітній мешканець міста без протипоказань за здоров’ям, з умовою, що людина зобов’язується заповнювати анкети для досліджень.
Учасникам видадуть ID-картки, за якими виключно вони зможуть купувати канабіс у цих магазинах у легальній кількості – із забороною ділитися з третіми особами під загрозою виключення з проєкту.
Продавцями у таких магазинах будуть спеціально навчені люди. У разі "підозрілої споживацької поведінки", що вказує на тенденцію до розвитку залежності, куратори проєкту можуть втрутитися.
Очікується, що це дослідження допоможе слідкувати за впливом канабісу на здоров'я та забезпечити кращий захист молоді, яка зацікавлена у такій продукції
Нагадаємо
У квітні цього року Німеччина стає найбільшою країною ЄС, яка легалізувала споживання канабісу.