В школах и детсадах Броваров зимой будет тепло - мэр Игорь Сапожко рассказал, в каких учебных заведениях ведутся соответствующие работы

Школы и детские сады Броваров готовятся не только к новому учебному году, но и к отопительному сезону. В частности, речь о мерах по усилению энергосбережения. О каких именно работах идет речь и в каких учебных заведениях они проводятся рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Мэр Броваров уточнил, что работы продолжаются в рамках выполнения энергосервисных договоров за І полугодие 2024 года.

"В детских садах "Калинка", "Дывосвит" лицеях №3, №10, по состоянию на начало августа, уже завершены работы по утеплению перекрытий чердаков. Кроме этого, в этих двух ДОУ и лицее №3 также будут проведены работы по утеплению фасадов, модернизации систем регулирования теплового потока, установка солнечных электростанций мощностью 10 кВт.

В детском саду "Капитошка" установлена система автоматического регулирования теплового потока с системой диспетчеризации и удаленного управления", - сообщил Игорь Сапожко.

По словам городского головы Броваров, общая стоимость работ по этим учебным заведениям составляет более 73,5 миллионов гривен.

Игорь Сапожко также отметил, что в рамках подписанного 1 августа 2024 года меморандума детский сад "Капитошка" получит грант на установку солнечной станции мощностью 35 кВт.

"Должны сделать все от нас зависящее, чтобы в школах и детсадах Броваров зимой нашим детям было тепло и комфортно. Будем выделять средства из городского бюджета, привлекать гранты от международных партнеров для того, чтобы и в дальнейшем внедрять мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности во всех учебных заведениях города", - добавил городской голова Броваров.

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