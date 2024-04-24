В Северной Македонии стартовали президентские выборы

В среду, 24 апреля, в Северной Македонии стартовал первый тур президентских выборов. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Избирательные участки работают с 7:00 до 19:00 по местному времени. За выборами наблюдают около 320 международных наблюдателей.

Отмечается, что на пост главы государства баллотируются семь кандидатов. В издании добавляют, что предвыборная кампания была сосредоточена на вопросах вступления в ЕС, верховенства права, борьбы с коррупцией и снижения уровня бедности.

Как пишет, АР, согласно данным опроса Центра политических исследований и коммуникаций, Гордана Силяновска-Давкова, которую поддерживает оппозиция, опережает действующего президента Пендаровского на 3,6 процентного пункта.

Действующий президент баллотируется на второй пятилетний срок при поддержке правящих социал-демократов

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Среди других кандидатов в президенты - профессор права Биляна Ванковская, которая баллотируется от левой партии "Левица", и двое представителей этнического албанского меньшинства: министр иностранных дел Буяр Османи и Арбен Таравари из оппозиционной партии этнических албанцев.

Дополнение

В издании добавляют, что второй тур голосования почти наверняка состоится 8 мая - одновременно с парламентскими выборами. Ожидается, что в первом туре ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, необходимый для абсолютной победы.

Напомним

Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.