В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 55466 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 114886 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 127969 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 122222 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 123013 просмотра

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121054 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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7 ноября 2024, 11:40 • 162397 просмотра

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
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В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян

В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян

Киев  •  УНН

18:21 • 4932 просмотра

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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о видео расстрела оккупантами безоружного украинского воина. Он направил обращение в МККК и ООН о нарушении Женевских конвенций.

россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Соответствующее видео распространяется в сети. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и добавил, что уже направил письмо в МККК и ООН, передает УНН.

«У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети. По этому случаю направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны», - сообщил Лубинец.

Он отметил, если не реагировать на - преступления будут повторяться.

«Ненаказанное зло всегда возвращается», - резюмировал Лубинец.

Расстрел шестерых пленных бойцов ВСУ: Лубинец обратился к МККК и ООН5 ноября 2024, 18:29 • 17867 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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