В сети распространяется видео расстрела раненого безоружного украинского воина: омбудсмен отреагировал на зверства россиян
Киев • УНН
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил о видео расстрела оккупантами безоружного украинского воина. Он направил обращение в МККК и ООН о нарушении Женевских конвенций.
россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Соответствующее видео распространяется в сети. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и добавил, что уже направил письмо в МККК и ООН, передает УНН.
«У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети. По этому случаю направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны», - сообщил Лубинец.
Он отметил, если не реагировать на - преступления будут повторяться.
«Ненаказанное зло всегда возвращается», - резюмировал Лубинец.
Расстрел шестерых пленных бойцов ВСУ: Лубинец обратился к МККК и ООН5 ноября 2024, 18:29 • 17867 просмотров