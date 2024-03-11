В сети предполагают, что во время поражения командного пункта ВСУ могли ликвидировать российского генерала и одиозного "военкора"

Ряд пророссийских пабликов и Z-пропагандисты в сети распространяют информацию о том, что в результате ракетного удара по танкеру, где размещался командный пункт, ВСУ ликвидировали командующего воздушно-десантных войск рф генерал-полковника михаила теплинского, передает УНН. Также паблики сообщают, что во время этого удара погиб один из так называемых "военкоров" егор гузенко ("тринадцатый").

Отреагировал на информацию украинский блогер Сергей Стерненко, написав что "тринадцатый не берет трубку". Также о гибели "тринадцатого" написал журналист Денис Казанский в Telegram. Однако, по его данным, того расстреляли кадыровцы из-за конфликта.

По другой версии, которая распространяется в пабликах, именно "кадыровцы" навели удар на место, где находился гузенко, и где в тот момент находился генерал теплинский.

Официального подтверждения о гибели командующего десантными войсками рф или "военкора" от украинской стороны пока нет.

российский военнослужащий егор гузенко может быть причастен к жесткой казни украинского военного. Когда в сети распространялось видео, где оккупанты отрезают голову украинскому пленному, гузенко отреагировал на него соответствующим изображением.

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Спустя время Стерненко выложил фотографию погибшего "военкора" Гузенко - тот одетый лежит на спине на земле, из носа течет кровь. Судя по фото, сложно установить причину гибели.

Напомним

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