Министерство здравоохранения Газы объявило о вспышке полиомиелита, вызванной ухудшением гуманитарной ситуации из-за военных действий Израиля. Об этом сообщает Al-Jazeera, передает УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Сектора Газа объявило о вспышке полиомиелита в регионе, что вызвало значительную обеспокоенность среди жителей Газы и соседних стран.

По данным Минздрава Газы, эпидемия стала следствием серьезных гуманитарных кризисов, возникших из-за военных действий Израиля. Война привела к значительному дефициту питьевой воды, средств гигиены, а также повреждению канализационных сетей, что создало благоприятные условия для распространения вируса. Накопление отходов в жилых районах также ухудшает ситуацию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о направлении более одного миллиона доз вакцины от полиомиелита в Газу. Вакцины будут распределены в течение ближайших недель с целью предотвращения дальнейшего заражения детей. Вирус полиомиелита был обнаружен в пробах сточной воды, взятых в Газе на прошлой неделе.

Вирус, который передается перорально через фекалии, может вызвать паралич и другие серьезные осложнения. С 1988 года благодаря массовой вакцинации количество случаев полиомиелита в мире уменьшилось на 99 процентов.

Израильская армия также объявила о введении вакцин от полиомиелита для своих солдат, находящихся в Газе, чтобы избежать распространения инфекции среди военных.

На прошлой неделе ООН также сообщила о распространении других заболеваний, таких как гепатит А, дизентерия и гастроэнтерит, которые стали следствием гуманитарного кризиса в регионе.

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