В Ровно 14-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией
Киев • УНН
В Ровно подросток угнал Mitsubishi Pajero и убегал от полиции, создавая аварийные ситуации. Парень признался, что нашел авто с ключами внутри в селе Шубкив и решил покататься.
В Ровно 14-летний подросток угнал внедорожник и убегал на нем от правоохранителей. Об этом рассказали в Патрульной полиции передает УНН.
Детали
Вчера утром мы заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать
Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование. Отмечается, что водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.
Чуть позже он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком, но его задержали правоохранители.
Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ривненской области с ключами внутри и решил покататься
На место происшествия вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу.
Напомним,
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