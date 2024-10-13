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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровно 14-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией

В Ровно 14-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 12:45  •  5184 просмотра

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В Ровно подросток угнал Mitsubishi Pajero и убегал от полиции, создавая аварийные ситуации. Парень признался, что нашел авто с ключами внутри в селе Шубкив и решил покататься.

В Ровно 14-летний подросток угнал внедорожник и убегал на нем от правоохранителей. Об этом рассказали в Патрульной полиции передает УНН.

Детали

Вчера утром мы заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать

- говорят полицейские. 

Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование. Отмечается, что водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Чуть позже он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком, но его задержали правоохранители. 

Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ривненской области с ключами внутри и решил покататься

- объяснили патрульные. 

На место происшествия вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу.

Напомним,

В Киеве мужчина набросился на инспектора по парковке после ее замечания. Он угрожал ей сломать нос, женщина получила ушибы ноги и плеча. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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