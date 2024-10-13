В Ровно 14-летний подросток угнал машину и устроил погоню с полицией

В Ровно 14-летний подросток угнал внедорожник и убегал на нем от правоохранителей. Об этом рассказали в Патрульной полиции передает УНН.

Детали

Вчера утром мы заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать

Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование. Отмечается, что водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Чуть позже он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком, но его задержали правоохранители.

Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ривненской области с ключами внутри и решил покататься