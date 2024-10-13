У Рівному 14-річний підліток викрав автівку та влаштував погоню з поліцією

У Рівному 14-річний підліток викрав позашляховик та втікав на ньому від правоохоронців. Про це розповіли в Патрульній поліції передає УНН.

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Учора вранці ми помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Зазначається, що водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації.

Трохи згодом він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки, але його затримали правоохоронці.

Хлопець зізнався, що автомобіль не його ‒ він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися