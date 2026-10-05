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В России закрасили мурал Земфиры на доме, где она выросла, после жалобы провластных активистов

Киев • УНН

 • 650 просмотра

В Уфе розовой краской закрасили мурал Земфиры на доме её детства. Активисты предлагали заменить певицу «настоящим патриотом».

В России закрасили мурал Земфиры на доме, где она выросла, после жалобы провластных активистов

В Уфе закрасили портрет певицы Земфиры и строки из её песни на фасаде дома, где она провела часть детства. Это произошло после требования провластных активистов убрать изображение артистки, выступившей против войны в Украине, сообщает местный телеканал UTV, пишет УНН.

Детали

Мурал на доме №64 на улице Адмирала Ушакова закрасили розовой краской. От композиции оставили лишь изображения гитары и девочки на качелях.

Мне не жаль своей работы. Жаль, что город потерял этот рисунок

– прокомментировал автор мурала, художник Олег Кайбышев.

Предлагали нарисовать "настоящего патриота"

В конце августа, в день 50-летия Земфиры, руководитель провластного движения "Зов народа" Сергей Зайцев призвал убрать мурал, а вместо певицы изобразить "настоящего патриота" или так называемого "героя России".

При этом сами жители дома, по данным районной администрации, на мурал не жаловались. Для изменения изображения на фасаде требовалось согласие как минимум двух третей владельцев квартир. Проводились ли соответствующие собрания, неизвестно.

Мурал Земфиры появился в Уфе летом 2021 года. После начала полномасштабной войны певица уехала из России и публично выступила против вторжения в Украину. В 2023 году российские власти внесли её в реестр так называемых "иноагентов".

В Каире закрасили мурал с темнокожими Тутанхамоном и Нефертити02.10.26, 17:15 • 25154 просмотра

Степан Гафтко

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